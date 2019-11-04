أصدر الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم، توجيهاته إلى نائب رئيس الجامعة للشئون الطلاب والدراسات العليا، بالضرورة استكمال كافة مراحل التحقيق الكامل بالتنسيق مع الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق، والدكتور عادل الميهي عميد كلية التجارة في واقعة تطاول "إنجي .م" طالبة كلية التجارة وزميلها الطلاب المدخن للسجائر، أثناء تدشين محاضرة بالقانون التجاري بمدرج الكلية يوم الأربعاء الماضي.

وشدد رئيس الجامعة على إحالة الطالب والطالبة إلى مجلس التأديب المطبق لكافة لوائح الانضباط والتدور، سير العملية التعليمية وفق قوانين المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا على أن مجلس التأديب جهة محايدة للفصل في كافة النزاعات التي تمس سير العمل للعاملين والطلاب داخل مؤسسات كليات جامعات المصرية .

وجاء ذلك عقب عودة رئيس الجامعة من مشاركته في إحدى مؤتمرات واللقاءات العلمية خارج القاهرة واستماعه للتطورات حادث تطاول الطالبة والطالب، وأكد على رفضه الكامل لمثل تلك الواقع وواجبه في التصدي لها أول بأول .

كما وجه رئيس جامعة طنطا، بتفعيل دور الأمن الإداري ورفع كثافته وانتشاره داخل الكليات، لتأمين سير فعاليات الدراسة وإحكام الرقابة على الطلاب والطالبات على خلال فعاليات العام الدراسي .

عميد كلية الحقوق يتقدم بمذكرة رسمية لبيان تطاول الطالبة والطالب المدخن للسجائر

في المقابل أكد الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق على أن المذكرة التي تقدم بها إلى عميد كلية التجارة تضمنت ما ورد من الطالب والطالبة من وقائع التهديد والتطاول أمام كافة الطلاب، نافيا ما تردد عبر السوشيال ميديا حول إيحاءات جنسيه في عبارة الرد على الفتاة، لافتا بقوله "أنا رجل قانون واستاذ جامعي وأراعي الله في عملي ورسالته العلمية لكل الطلاب والطالبات الجامعة طول عقود من السنوات الماضية" .

وشدد عميد كلية الحقوق أنه لم يتهاون في الدفاع عن حقوقه كأستاذ جامعي، لافتا بقوله "اعتذار أسرة الطالبة انجي ليس لي ولكن لكل زملائها بالمدرج الكلية وواجبا لمجلس إدارة الجامعة كونها تعد جزء من كيان المنظومة داخل الجامعة " .

في ذات السياق أكد الدكتور عادل الميهي، عميد كلية التجارة، في تصريح صحفي على أنه جرى التحقيق مع الطالب والطالبة ، وكذلك الاستماع لشهود العيان من الطلاب، وسيتم رفع تقرير مفصل بالواقعة وكافة ملابساتها إلى رئيس الجامعة، لاتخاذ ما يلزم وفق اللوائح القانونية للانضباط الطلاب حسب قانون المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وكانت جامعة طنطا نشرت بيانا رسميا حول حيثيات الواقعة وأفادت أنه في يوم الأربعاء الماضي بكلية التجارة، حيث فوجئ عميد كلية الحقوق أثناء إلقائه محاضرة في مادة القانون التجاري بكلية التجارة بالجامعة بإحدى الطالبات بالتحدث تليفونيا، وتدخين طالب آخر السجائر، الأمر الذي دفع عميد كلية الحقوق إلى التأكد من شخصية الطالب، الذي رفض الإفصاح عن هويته والمجاهرة علناً أمام الطلاب بالتدخين لأكثر من سيجارة، الأمر الذي دفع عميد الحقوق إلى إحضار أفراد الأمن الإداري بالكلية لاصطحابه خارج المدرج نظراً لتعامل الطالب غير المسؤول، وردد الطالب عبارات وحركات مسيئة لشخص عميد الحقوق أمام مرأى ومسمع الطلاب الحاضرين أثناء خروجه .

وتابعت بالنسبة للطالبة، طلب العميد منها تحقيق الشخصية وغلق التليفون أثناء المحاضرة، لكنها رفضت الإفصاح عن هويتها واستمرت في المحادثة، ومع تكرار تأكيد العميد لها فوجئ بالطالبة تردد عبارات غير لائقة ، الأمر الذي استثار غضبه فالقي بهاتف الطالبة ، فأعادت الطالبة تكرار نفس العبارات، فطلب منها أن يكون تهديدها خارج المدرج .

وعقب انتهاء المحاضرة تقدم عميد كلية الحقوق بمذكرة رسمية إلى عميد كلية التجارة ضد الطالب والطالبة لتجاوزهم غير اللائق أخلاقيا وسلوكيا .

كما تصاعدت أمور المشادة الكلامية بينهما على أثرها حطم الأستاذ الجامعي الهاتف المجول بتركه وإلقاءه على الأرض وهو دفع الطالبة، إلى ترديد عبارة "هوريك أنت بتعمل كده إزاي" فقال لها في جمله اعتبرها الطلاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحمل إيحاءات جنسية "إبقي وريني بره عشان مينفعش توريني أمام الطلبة".