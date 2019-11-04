قدمت ورشة "كيف تخلق زاويتك الخاصة في القصة الصحفية"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى إعلام مصر في نسخته الثانية، الذي يعقد في القاهرة تحت عنوان الصحافة الجيدة المحتوى والممارسات ونماذج الأعمال، عدة نماذج حول كيفية العمل على اختيار زوايا مبتكرة في سرد وتناول القصة الصحفية.

وقال أحمد الليثي مدير تحرير بمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، إن أبرز ما يجذب عين القارئ هو القصة المبتكرة في طريقة كتاباتها أو زاوية التناول، حتى لو كانت القصة أثيرت من قبل فغالبية القصص أثيرت من قبل لكن الزاوية والمعالجة هما من سيميزان أي موضوع.

واستشهد الليثي، بالسلسلة الصحفية للزميل محمد الليثي، التي نشرت في "الوطن" في أواخر 2017، وحصدت جائزة دبي للصحافة العربية، والتي حملت عنوان مذكرات الشهيد سيد بسطاويسي، وكيف تتبع الزميل أثر كلمات مكتوبة على كراسة المجند الشهيد وحولها لقصة صحفية تتحدث عن بطولات الجنود في ملحمة أكتوبر 73.