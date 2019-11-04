أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج، اليوم، أنهما سيعملان معا لضمان نجاح زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج القادمة إلى اليابان، وذلك خلال لقائهما على هامش أعمال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" المنعقدة حاليا في تايلاند.

وذكرت هيئة الإذاعة الياباشنية "إن إتش كيه"، أن آبي أعلن، خلال اللقاء، عزمه جعل زيارة الرئيس الصيني لليابان كضيف للدولة حدثا مهما، كما أكد أن البلدين يتحملان مسؤولية ضمان السلام والاستقرار في المنطقة وبقية العالم، وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن أمله في تطوير العلاقات الثنائية بين بلاده والصين.

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يزور الرئيس الصيني، اليابان خلال النصف الأول من العام المقبل.