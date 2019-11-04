تلقى أب طعنة نافذة بسلاح أبيض بيد ابنه المضطرب نفسيا مساء أمس في مسكنهما بمدينة بورفؤاد في بورسعيد ثم اتصل بالشرطة وأبلغ عن قتله لوالده.

تلقى اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة ببورسعيد يفيد بتلقيها بلاغ من "ا.م.ش" 34 سنة يبلغ إنه طعن والده بسكين داخل منزلهما بمساكن التطبيقيين في مدينة بورفؤاد.

وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقسم شرطة بورفؤاد أول إلى مكان البلاغ، وتبين صحة البلاغ، حيث كشفت التحريات الأولية أن المتهم يعاني اضطرابًا نفسيًا.

وتم القبض على الشاب واتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة وأمرت بالتحفظ على الجثة تحت تصرفها لحين التصريح بدفنها.