لقى شخص مصرعه، وأصيب أخر، في حادث تصادم دراجة نارية بتروسيكل بدون لوحات معدنية بطريق أبو شهبه بني عتمان بمركز ببا جنوب بني سويف، ونقلوا للمستشفى المركزي.

تلقى العميد اسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا، بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق أبو شهبه بني عتمان " طريق فرعي" دائرة المركز.

وتبين من المعاينة حدوث تصادم بين الدراجة البخارية رقم " 125333" قيادة " محمد . ق . ص" 62 عاما، بالمعاش، مقيم قرية بني أحمد، دائرة المركز، وبين تروسيكل بدون لوحات معدنية قيادة "منجي . ك . ع" 19 عاما، بدون عمل، مقيم قرية البكرية دائرة المركز.

وتبين أن سبب الحادث أنه أثناء سير قائد التروسيكل بالطريق قادماً من قرية أبو شهبه تجاه قرية بني عتمان، فوجئ بقيام قائد الدراجة البخارية بتهدئة سرعته، فلم يتمكن من مفاداته، واصطدم به من الخلف، ووقوع الحادث.

أسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية، وإصابة قائد التروسيكل بكدمة بالحاجب الأيمن وكدمات متفرقة بالساق اليمنى، نُقل المتوفي والمصاب لمستشفى ببا المركزي، وحرر المحضر رقم 19625 جنح مركز شرطة ببا.