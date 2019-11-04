كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلم، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الحالي بلغ 24864، منهم 14222 طالباً بنسبة 57.2%؜ و10642 طالبة بنسبة 42.8%، موضحة أنه سيتم تلقى الطعون وفحصها الإثنين المقبل الموافق 4 نوفمبر، وسيتم إعلان قوائم الكشوف النهائية الثلاثاء 5 نوفمبر.

وكانت وزارة التعليم العالي، عدلت فى جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الأحد المقبل 10 نوفمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، ليصبح الخميس المقبل 7 نوفمبر هو التاريخ الجديد لإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، على أن يستمر تنفيذ باقي مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمني الذي تم إعلانه مسبقا.