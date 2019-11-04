قالت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية إن تحقيقات مجلس النواب الأمريكي بشأن إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمرة؛ حتى و‘ن كان مجلس النواب بالكامل في عطلة مدتها أسبوع.

وتابع تقرير الصحيفةـ أنه من المقرر أن يمثل 4 من مسؤولي البيت الأبيض أمام لجان الرقابة والاستخبارات والشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب.

وأثار اثنان من المسؤولين، وهما جون ايزنبرج، محامي مجلس الأمن القومي، ونائبه مايكل ايليس مخاوف بشأن مسؤولين آخرين حول السياسة الأمريكية مع أوكرانيا، وقيل إن لديهم معرفه بمكالمة ترامب الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

ومن بين المسؤولين الآخرين روبرت بلير، وهو مستشار كبير لرئيس الأركان بالانابه في إدارة ترامب، وبرايان ماك كورماك، وهو مسؤول بمكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض.