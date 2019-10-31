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محيي إسماعيل ينتقد فيلم الجوكر: "معرفش إزاي تسلل إلى مصر"

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البيت الأبيض: إقرار النواب إجراءات عزل ترامب يؤلم الشعب

البيت الأبيض: إقرار النواب إجراءات عزل ترامب يؤلم الشعب

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