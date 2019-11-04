نشر الإعلامي اللبناني هشام حداد تغريدة عبر حسابه الشخصي "تويتر"، على الأحداث الجارية في لبنان.

وقال "حداد": لانو صرلنا 40 سنة معودين كل ما يكون في حكومة بصير في إبطاء وتمييع ومحاصصة ومرقلي تمرقلك والشعب مكسور بياكل هوا وبيسكت.. هلق لأنو صار في ناس بتحكي وبتعترض وبتحط السلطة عند مسؤولياتا ، صار الحق عالناس.. أوقح من هيك أنا ما شفت.

وأضاف حداد التحركات، اليوم، كانت تكتيكية لتحذير السلطة بأن الثورة ما زالت في أوجها وأن استعادة الحياة الطبيعية غير ممكن وبأن التأخير الدستوري ليس خيارا.. أتوقع فتح الطرقات والآن سيحين وقت زيارة بيوت الفاسدين.

وشهد لبنان مظاهرات شعبية ضخمة، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية، وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات "على تطبيق واتس آب"، على الرغم من تراجع الحكومة عن تطبيق الرسوم الأخيرة.

ووقعت مناوشات متفرقة، في وسط العاصمة بيروت، بين المحتجين وقوات الأمن، بالقرب من مقر الحكومة.