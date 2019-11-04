قال رفيق شلالا، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبنانية، إن هناك تجاوبًا من قبل المتظاهرين مع الضمانات التي قدمها الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمته إلى الشعب اللبناني، بعد أن وعد بمحاربة الفساد والرشوة وإقامة مشروعات اقتصادية جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف "شلالا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، أن جانبًا من التحرك الشعبي في الشارع اللبناني تجاوب مع الضمانات التي قدمها ميشال عون والجانب الآخر رفض التجاوب وأعلن مطالب جديدة، ولكن نسبة مَن يريدون التجاوب مع الرئيس اللبناني في الشارع تزداد يومًا بعد يوم.

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبنانية، إلى أن الساعات المقبلة ستحدد الخيارات التي ستتخذها الدولة في مواجهة التطورات السياسية في الشارع اللبناني، موضحًا أن عون، يواصل اتصالاته لتيسير عملية تشكيل حكومة بديلة لحكومة تصريف الأعمال التي يتزعمها رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري.

وأوضح أن المشاورات مستمرة بين الكتل النيابية والشخصيات المعنية بالملف الحكومي، لافتاً إلى أن توقيت الاستشارات النيابية لم يحدد بعد لأن الرئيس عون يريد إفساح المجال للكتل النيابية للتشاور والاتفاق حول اسم رئيس الحكومة الذي سيكلف ويشكل الحكومة.