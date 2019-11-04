حذرت المديرية العامة للجوازات السعودية أصحاب المنشآت بالمملكة من تشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية.

وأوضح بيان للمديرية بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، "أنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحق المخالفين العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة 5 سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان المدير وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين".

كما حذرت المديرية من أن كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

ودعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية لعدم المسألة، مشيرة إلى أنه بإمكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية "تسجيل هروب" آلياً من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر".