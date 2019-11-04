قالت مصادر قضائية، إن دوائر الإرهاب الأربعة التي قررت محكمة استئناف القاهرة إلغائها ستصدر الأحكام في القضايا المحجوزة للحكم أمامها في المواعيد التي حددتها للحكم في تلك القضايا حتى لو كان موعد صدور الحكم لاحق لتاريخ صدور قرار إلغاء تلك الدوائر.

وأوضحت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّ باقي القضايا التي كانت منظورة أمام تلك الدوائر والمؤجلة لتواريخ لاحقة لتاريخ صدور قرار الإلغاء سيجرى حصرها من قبل مأمورية استئناف طرة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وتضمن قرار رئيس محكمة استنئاف القاهرة رقم 443 لسنة 2019، بإعادة تشكيل الدوائر المختصة بنظر قضايا الإرهاب أن تقتصر دوائر الإرهاب على 5 دوائر فقط برئاسة المستشارين محمد شيرين فهمي ومعتز خفاجي وشبيب الضمراني وحسن فريد ومحمد السعيد الشربيني.

وألغت المحكمة الدوائر الأربعة الباقية والتي يرأسها المشتشارون شعبان الشامي وناجي شحاتة وأسامة الرشيدي وحسين قنديل.

ووفقا لقرار رئيس محكمة استنئاف القاهرة فإن القضاة أعضاء الدوائر الأربعة التي تم إلغاؤها سيقدمون بيان برغباتهم ف العمل نوعيا ومكانيا لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأرسلت محكمة استئناف القاهرة قرار إعادة تشكيل دوائر الإرهاب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي وأخطرت الجهات الأمنية المختصة على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 2 نوفمبر الجاري.

يذكر أن دوائر الإرهاب بمحكمة استئناف القاهرة مختصة بنظر القضايا المتعلقة بالحوادث الإرهابية المحالة من النيابة العامة وتم تخصيصها لنظر تلك القضايا لسرعة الفصل فيها.