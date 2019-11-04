تسجيل الدخول
الغضب يسيطر على

أحدث الأخبار

طقس الثلاثاء: شبورة مائية صباحا وتوقعات بسقوط أمطار على المدن الساحلية

طقس الثلاثاء: شبورة مائية صباحا وتوقعات بسقوط أمطار على المدن الساحلية

التنمية المحلية: تيسير منظومة النقل للمواطنين على رأس أولوياتنا

التنمية المحلية: تيسير منظومة النقل للمواطنين على رأس أولوياتنا

تبادل علمي بين جامعة جيانج دونج والجامعة المصرية الصينية

تبادل علمي بين جامعة جيانج دونج والجامعة المصرية الصينية

سعد الحريري يغرد لأول مرة خارج المظاهرات اللبنانية ناعيا أحد السياسين

سعد الحريري يغرد لأول مرة خارج المظاهرات اللبنانية ناعيا أحد السياسين

الصين تدعو أمريكا إلى وقف إثارة الاضطرابات في بحرها الجنوبي

الصين تدعو أمريكا إلى وقف إثارة الاضطرابات في بحرها الجنوبي

نواب بريطانيون: سياسة الحكومة تدفع المهاجرين نحو طريق تهريب "قاتل"

نواب بريطانيون: سياسة الحكومة تدفع المهاجرين نحو طريق تهريب "قاتل"

اختيارات الوطن

نعي جدة راجح ونفي الشائعات.. والد شهيد الشهامة "مبادئ لا تتجزأ"

نعي جدة راجح ونفي الشائعات.. والد شهيد الشهامة "مبادئ لا تتجزأ"

دروس مجانية بعد صلاة الجمعة صدقة جارية من مدرس إنجليزي

دروس مجانية بعد صلاة الجمعة صدقة جارية من مدرس إنجليزي

لذوي الإعاقة.. إزاي تحجز شقة في الإعلان الـ12 من "الإسكان"

لذوي الإعاقة.. إزاي تحجز شقة في الإعلان الـ12 من "الإسكان"

الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.. توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.. توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

الناجية من قطار زفتى تنعى والدتها: ضحيتي بحياتك عشاني.. أشوفك في الجنة

الناجية من قطار زفتى تنعى والدتها: ضحيتي بحياتك عشاني.. أشوفك في الجنة

تفاصيل 10 آلاف و700 وظيفة توفرها القوى العاملة في نوفمبر الجاري

تفاصيل 10 آلاف و700 وظيفة توفرها القوى العاملة في نوفمبر الجاري

الأكثر قراءة

عاجل