قال وزير الطيران المدني إنّها ستضاعف الأسطول الجوي، مطالبا بعدم القلق على الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، إذ تسير بخطى ثابتة وتسعى دائما للتطوير والتحديث.

وأضاف الوزير خلال افتتاح أعمال التطوير والتشغيل التجريبي لمطار شرم الشيخ الدولي: "نعمل ونحرص على التعاون مع الجميع خاصة سفراء الدول، لأنهم ينقلون عنا لدولهم، وألتقي بهم بشكل دائم".

من جانبه، قال الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، إنّ مطار الأقصر الدولي سيحصل قريبا على رخصة تشغيل لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أنّ المطارات المصرية كانت تحصل على رخصة عام بعام، ولكن الآن ولأول مرة أصبحنا نحصل على تصاريح التشغيل بواقع مرة كل 3 سنوات، وهي ثقة كبيرة أصبحنا نتمتع بها مؤخرا.