قال اللواء وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، إنّ شرم الشيخ من أهم المدن العالمية السياحية، ومطارها من أهم المطارات حول العالم، مشيرا إلى أنّ المطار بمر بعدة مراحل للتطوير منذ عام 1992 وحتى تاريخه، ليليق بالمظهر الحضاري المصري.

وأضاف خلال احتفالية افتتاح أعمال التطوير والتشغيل التجريبي لمطار شرم الشيخ الدولي، أنّ وزير الطيران المدني وجّه بتطوير مطار شرم الشيخ الدولي وتعزيز الإجراءات الأمنية لتصبح على أعلى مستوى، مشيرا إلى أنّ ما تم إنجازه الفترة القليلة الماضية بمساعدة الجهات الأمنية، يعد طفرة حقيقية، ويضع مطار شرم الشيخ الدولي على قائمة المطارات العالمية، حيث تم تركيب كاميرات مراقبه تحذيرية، وكاميرات عالية الجودة، كذلك تأمين الأبواب وتكامل بين كاميرات المراقبة ونظام التحكم بالأبواب، بخلاف تركيب منظومة الكشف الأوتوماتيكي لأول مرة في مصر، وشاشات عرض معلومات وبوابات بيومترية لدخول الموظفين.

وتابع النشار أنّه تم تحقيق توصيات الجهات المختصة الدولية، بخلاف تغيير نظام الإطفاء الآلي، وتأمين غرف الكهرباء لأول مرة، لتأمين الطاقة واستمرارية التشغيل لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تم تجديد الترخيص للتشغيل لمدة 3 سنوات، ولأول مرة نحصل على شهادة الأيزو.

ويأتي افتتاح المطار بالتزامن مع بداية موسم الشتاء، وإعلان الخطوط الجوية البريطانية استئناف رحلاتها لمدينة السلام شرم الشيخ، حيث شملت عمليات التطوير بالمطار تطوير المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار، وكذلك الأسوار الخارجية وتركيب أنظمة كاميرات مراقبة حديثة وكاونترات جوازات للتأكد من انتظام التشغيل خاصة فى ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا مما يساهم في انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار.