قال وزير الطيران المدني إنّ الوزارة تعمل طبقا لفكر وتخطيط وأولويات عاجلة في مقدمتها الأمن، وأنّها وضعت من ضمن الأولويات الحماية المدنية في مطار القاهرة الدولي، متابعا: "لم يعد مقبولا أن يكون لدينا مشكلة في أحد مطاراتنا".

وأضاف الوزير خلال افتتاح التشغيل التجريبي لمبنى الركاب 2 بمطار شرم الشيخ: "أنفقنا أكثر من 80% على مشروعات البنية التحتية، وسنضاعف إمكانياته، ولدينا مخططات جديدة خاصة بمطار شرم الشيخ الدولي".

وتابع الوزير: "سنجتمع مع الروس الأسبوع المقبل للحديث عن عودة الرحلات الروسية لشرم الشيخ"، مشيرا إلى أنّ مصر تتمتع بأجمل جو ومعالم سياحية فريدة، فضلا عن الحرص على العمل بالتزاماتنا وإمكانيتنا.

وزاد أنّ مطار برنيس يشهد أعمال وتجهيزات وجار افتتاحه قريبا، وسيكون مزار سياحي ينال إعجاب كل المصريين، وسنعجل بإمكانياتنا للانتهاء من افتتاحه.

وأضاف الطيار وائل النشار، أنّ مطار برنيس يسير فيه العمل بشكل إيجابي جدا، وسنعلن قريبا افتتاحه ليكون وجهة سياحية جديدة.