أحبطت الإدارة الأولى بمبنى جمارك تفتيش الركاب رقم 1 بمطار القاهرة برئاسة، أميرة عطية مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة الممنوع تعاطيها أو تداولها أو حيازتها أو استيرادها أو تصديرها طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءا على إخبارية سرية مقدمة من إدارة البحث الجنائي مفادها اعتزام الراكب، مصري الجنسية قادم على رحلة خطوط طائرة "إير إيطاليا" رقم 801 القادمة من مالبينزا تهريب مواد ممنوعة.

وبالعرض على، أميرة عطية، مدير الإدارة الأولى، قررت تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا من أحمد إبراهيم، رفعت صدقي، مدير إدارة الحركة تحت إشراف، محمد حميدة، مدير الإدارة بالإنابة ذاتيا فتبين وجود 2 زجاجة مرقوم عليها contramal 100mg و4 شرائط مرقوم عليها contramal 100 mg بعدد 38 قرصا داخل جاكت أسود اللون داخل حقائب الراكب، و2 قرص contramal 100 mg داخل محفظة الراكب بإجمالي 40 قرصا.

وقرر إبراهيم عبداللطيف، مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.