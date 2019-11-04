تحدث اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان عن صكوك الأضاحي، لافتا إلى ذبح نصف مليون منها داخل مصر ومليون في البرازيل، حفاظا على الثروة الحيوانية، في مذابح إسلامية وتحت إشراف لجنة من الطب البيطري.

وأضاف شعبان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أنّ اللحوم وصلت مصر وسيبدأ توزيعها بداية من 10 نوفمبر على جميع محافظات الجمهورية، لكن بنسب متفاوتة حسب درجة الفقر والاحتياج.

وأكد شعبان أنّ اللحوم سيتم توزيعها على نحو 750 ألف أسرة فقيرة، بعدد نحو 4.5 مليون إنسان.