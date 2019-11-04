وافق مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

والتشريع الجديد يضع عدد من الإجراءات لدعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لأداء دورها في إجراء الأبحاث العلمية، وتخريج جيل جديد من العلماء المصريين في شتي المجالات.

ووافق البرلمان خلال التشريع على الوحدات والكيانات العلمية الموجودة بالمدينة، وهي جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة في مجالات الطاقة والنانوتكنولوجي والبيئة والاقتصاد والشؤون الدولية، ووادي العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا.