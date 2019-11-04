وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار اللجنة العامة بالمجلس بترشيح 14 عضوًا لتشكيل لجنة القيم.

وضمت اللجنة التي يرأسها المستشار بهاء أبوشقة في تشكيلها، النواب: المستشار حسن بسيوني، أسامة راضي، أحمد حلمي الشريف، خالد عبدالعزيز شعبان، أحمد فؤاد أباظة، محمد عبدالغفار، أحمد سميح، يحيى عيسوي، محمد مدينة، ثروت بخيت، شادي أبوالعلا، محمد قرقر، فتحي ندا، وأحمد مصطفى عبدالواحد.

وتختص لجنة القيم بالنظر في المسائل الآتية:

(1) فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري، أو إخلاله بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

(2) مخالفة مدونة السلوك البرلماني المنصوص عليها في اللائحة.

(3) الحصانة البرلمانية.