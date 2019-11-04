يشكل 19 فيلما قصيرا ملامح مسابقة سينما الغد الدولية، الموازية لمهرجان القاهرة السينمائي في ورته الـ 14، التي يشارك في لجنة تحكيمها الفنانة المصرية حنان مطاوع وخبيرة ترويج الأفلام ناتالي ميروب من هولندا.

وتحظى الأفلام المصرية بتمثيل جيد في تلك المسابقة، حيث تتواجد بـ 4 أفلام الروائي "أمين" للمخرج أحمد أبو الفضل، التحريك "بحر من الرمال" للمخرجة نسمة رشدي، والتسجيلي القصير "البحث عن غزالة" إخراج بسام مرتضى، بالإضافة إلى الروائي القصير "فخ" للمخرجة ندى رياض، وهو الفيلم الذي شارك في النسخة الـ58 من أسبوع النقاد الموازي لفعاليات مهرجان كان السينمائي، في دورته الأخيرة، تدور أحداث الفيلم حول شاب وفتاة غير متزوجان يرغبان في قضاء معا في منتجع ساحلي مهجور، ويجري اختبار العلاقة بينهما عندما تكشف الفتاة عن رغبتها في الانفصال عنه، ويشارك في بطولة الفيلم شذى محرم، إسلام علاء ونبيل نورالدين.

كما يشارك في المسابقة الفيلم الفلسطيني "أمبيانس" إخراج وسام الجعفري، والذي حصل على المركز الثالث مناصفة، في مسابقة أفلام الطلاب "Cinéfondation"، بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، وتدور أحداث الفيلم يحاول اثنان من الشباب داخل أحد مخيمات الفلسطينيين أن يسجلا مقطعًا موسيقيًا لإحدى المسابقات، لكنهما يجدان صعوبة في ذلك نتيجة الأصوات المرتفعة التي تتسلل إليهما من كل جانب.