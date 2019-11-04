أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف حصول 15 طالبا من أوائل الدفعات بالفرقة الثانية والثالثة والرابعة بقسم اللغة الألمانية بكلية الألسن على منحة دراسية بجامعة "هايدلبرج" بألمانيا لمدة 15 يوما، تحت إشراف الاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس الجامعة أهمية المنح الدراسية للطلاب لما تضيف لهم من اكتساب المزيد من الثقافة والخبرة العلمية، والتدريب على مهارات اللغة خاصة الاستماع والتحدث، ومتابعة التحصيل الدراسي للطلاب ورفع مستواهم العلمي، ما يعزز رسالة الجامعة وأهدافها في بناء كوادر علمية في مختلف التخصصات والبرامج الدراسية وفقا للمعايير الدولية.