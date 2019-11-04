أكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إقرار لجنة القوى العاملة في البرلمان بتعديلات قانون الخدمة المدنية لفتح التسويات للموظفين بعد اغلاقه نوفمبر الحالي، جاء انتصاراً للعمال المجتهدين الذين حرصوا أثناء عملهم على استكمال دراستهم من أجل التطوير الشخصي أولاً والترقي الوظيفي ثانيًا.

وقال محمد وهب الله، إن التسوية الوظيفية يعكس حرص الدولة على الاهتمام بمنظومة العمل وتطوير العمال، ولاسيما أن الدولة تخوض معركة الاصلاح الاقتصادي وما تضمنه من انشاء مشروعات ضخمة وكبيرة تحتاج إلى عمالة متطورة دائمًا بل وتحرص على التطوير، مضيفًا لـ"الوطن"، أن التعديل المقترح لنص المادة 23 يفتح باب التسوية للموظفين دون وضع فترة زمنية معينة كما هو موجود بالتشريع الحالي المحدد بـ 3 سنوات.

ولفت عضو لجنة العاملة بمجلس النواب، أن ملف التسويات من الملفات المهمة خاصة وأن البرلمان تلقى العديد من الشكاوى بشأنها، مؤكدًا أن التعديل المقترح يترك للسلطة المختصة جواز الموافقة أو رفض التسوية.