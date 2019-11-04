أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في مجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، بمد فترة السداد للفلاحين المتعثرين الحقيقيين لدى البنك الزراعي، ومتابعة تنفيذ تطوير الشركة الزراعية التابعة للبنك وتعظيم دورها في توزيع مستلزمات الإنتاج والمنتجات الزراعية، وفتح منافذ جديدة لاستغلال الأصول غير المستغلة بالبنك، من خلال التعاون بين الشركة ووزارة الزراعة، ومتابعة اكتمال خطة تطوير فروع البنك، والتي بدأت بعدد 243 فرعا خلال المرحلة الأولى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة النائب مجدي ملك وكيل اللجنة، للتعرف على استراتيجية البنك الزراعي في دعم الزراع ودوره في توفير التمويل الميسر للمشروعات الزراعية، على مستوى الجمهورية.

وأوصت اللجنة بمتابعة حل مشكلات المتعثرين وتقديم مزيد من الخدمات للفلاح المصري، وقطاع الاستصلاح الزراعي، وسد العجز الإداري في بعض فروع البنك، وسرعة الانتهاء من إعلان نتائج المسابقة الأخيرة التي أعلنها البنك لتعيين بعض الموظفين لسد العجز.

كما أوصت اللجنة بالاهتمام بأصحاب المعاشات صحيا واجتماعيا، وتحسين أداء الخدمة وتفعيل دور البنك، ليكون داعما للاقتصاد القومي بشكل عام، وقطاع الزراعة بشكل خاص.