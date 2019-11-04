يقوم الفنان أكرم حسني ببروفات مكثفة مع الفنان أحمد فهمي للوقوف على التفاصيل النهائية لمسلسل "تيمون وبومبا"، والمقرر عرضه برمضان 2020 .

وعن التعاون مع أحمد فهمي قال "حسنى" لـ"الوطن"، "كل شخص أثبت ذاته على حدى، حيث يجمع بيننا كيميا ملحوظة، وأنني أفضل العمل معه، لأنه شخص كوميديان في المقام الأول، كما أننني لا تشغلني البطولة المطلقة، بقدر ما يشغلني العمل الجيد وجودته الفنية وكفاءة السيناريو.

وأضاف، فلا مانع أن نقدم عمل فني يكون فيه الجمهور هو المستفاد الأول، وعن اختيار اسم المسلسل أوضح "حسني" لم نستقر على أن يكون "تيمون وبومبا" الاسم النهائي للمسلسل أم سيتم تغيره بعد اكتمال الحلقات الأولى، إلا أنه يتناسب مع طبيعة الأحداث".

"تيمون وبومبا" من بطولة أكرم حسنى، أحمد فهمي، ومن تأليف أيمن وتار وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد الجندي.