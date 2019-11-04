شهدت أسعار حديد التسليح في السوق المحلي تراجعا عقب تثبيت لم يستمر سوى 3 أيام منذ أول نوفمبر بسبب استمرار التنافس السعري لشركات حديد التسليح للحفاظ على الحصص السوقية.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن الشركات قدمت على مدار الأيام القليلة الماضية حوافز على الأسعار الرسمية لتنخفض بالأسعار تحت مستوى الـ10 آلاف جنيه للطن، وأضاف لـ"الوطن": تبلغ الأسعار الفعلية للأطوال 10.8 ألف جنيه للطن، واللفائف 10.7 ألف جنيه للطن و تصل قيمة الحافز 1150 جنيها.

وأشار الزيني إلى أن تخفيض شركات حديد التسليح الأسعار جاء كنتيجة مباشرة لاستمرار انخفاض البليت عالميا إلى جانب انخفاض الدولار وخفض الحكومة سعر الغاز، ما أدى إلى زيادة المعروض، في ظل انخفاض الطلب في السوق، ما تسبب في اشتعال المنافسة بين الشركات المنتجة في مصر، واضطرت الشركات بعضها للبيع بأسعار أقل من تكلفتها من أجل الحفاظ على حصتها السوقية.

وتابع الزيني أن الأسواق تترقب تخفيضات أخرى لحديد التسليح من الشركات الأخرى، إذ كانت قد أعلنت تثبيت الأسعار خلال اليومين الماضيين، مع الاعتماد على الحوافز التي تقدمها للتجار.