وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري، بعد مناقشات موسعة عن أسباب إنشاء هيئة عامة اقتصادية.

وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إنّ الهدف من إنشاء المتحف المصري الكبير، تجميع وعرض أكبر عدد من الآثار المصرية، مثل "آثار إدفو، أبوسمبل، والأقصر" أمام السائحين.

وأكد وزير الآثار أنّ إنشاء هيئة اقتصادية للمتحف المصري، غرضه الإدارة الناجحة وليس إنشاء فروع أخرى للمتحف، موضحا: "فرنسا بها هيئة متاحف فرنسا، ومع هذا متحف اللوفر لا يدخل تحت إطارها".

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنّ المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشؤون الآثار، ويشار إليها في تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف.