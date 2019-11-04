نشر الفنان والملحن نادر حمدي عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة برفقة الفنان أحمد الشامي والفنان محمد عطية.

وعلق "حمدي": الصحاب.. فرق بين الصورتين 15 سنة.

كان فريق واما أصدر أغنية "يلا نرقص" خامس أغنيات ألبوم "الصيف ابتدا" عنوان الألبوم الجديد لفريق واما، والذي يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.

ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقاتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفي رصيدهم الفني 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل.