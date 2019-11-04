وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم، إلى تشاد في زيارة تشمل بعض دول الساحل الإفريقي؛ وذلك بعد مرور يومين على مقتل جندي فرنسي في العملية العسكرية "برخان" المناهضة للإرهاب في سياق أمني إقليمي متدهور للغاية، وقالت الوزيرة الفرنسية - في تصريح لها على متن الطائرة التي تقلها إلى عاصمة تشاد "إنجامينا"-"إن هذه الرحلة تجري في سياق أمني بالغ الصعوبة".

وكان الجيش المالي قد أعلن أمس الأحد مصرع جنديين ماليين وإصابة ستة آخرين بجروح؛ أثر انفجار عبوة ناسفة لدى مرور آليتهم العسكرية خلال دورية كانوا يقومون بها في منطقة "باندياجارا" وسط مالي.

وكان العشرات قد لقوا مصرعهم في هجوم الجمعة الماضية على موقع عسكري بمنطقة "إنديليمان" شمال مالي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، كما لقي جندي فرنسي بقوة "بارخان" حتفه أمس الأول السبت قرب مدينة "ميناكا" ،أثر انفجار عبوة ناسفة بواسطة تنظيم "داعش" الإرهابي.