وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون إنشاء هيئة المتحف المصري الكبير، في مجموعه، وأحال التشريع لمجلس الدولة لمراجعته.

وأوضح التقرير الذي أعدته لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، أن فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير بدأت عام 2001 لعدم قدرة المتحف المصري بالتحرير على استيعاب الآثار وتكدس الزائرين، وهو ما حوله لشبه المخزن المتحفي أكثر منه متحفا للعرض، وبالتالي ظهرت فكرة إقامة أكبر متحف لعرض الآثار المصرية في العالم ليكون نموذجاً حضارياً لعمارة المتاحف حيث يتسع لعرض أعظم ما أنتجته الحضارة المصرية القديمة من آثار بما يضمن المحافظة عليها وحمايتها والترويج لها باستخدام أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجالات العرض المتحفى، بما يحقق لمصر طفرة في معدلات التدفق السياحي وبالتالي زيادة الدخل القومي.

وأوضحت اللجنة خلال التقرير أنه من المستهدف أن يستقبل المتحف المصري الكبير 15 ألف زائر يومياً،، موضحه أن التشريع يعطي مرونة لهيئة المتحف يمكنها من وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لإدارة شئونها طبقاً للمعايير الدولية كمجمع حضاري عالمي متكامل، ليكون مقصداً سياحياً وثقافياً وترفيهياً متكاملاً لجذب شعوب العالم، ما يساعد على استعادة مكانة الدولة المصرية وازدهار اقتصادها القومي.