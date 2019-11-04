طلب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن"، بشكل رسمي من أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، استمرار دعمهم لعملية السلام الكورية التي تسير ببطء، وجاء ذلك خلال خطابه في نهاية القمة الـ22 لرابطة آسيان + ثلاثة "كوريا الجنوبية والصين واليابان" المنعقدة في "بانكوك" عاصمة تايلاند، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم.

وأشار إلى تحقيق الكثير من التقدم فيما يتعلق بجهود السلام الإقليمية بفضل دعم رابطة الآسيان وتعاونها، قائلًا: "ليس من السهل حل المواجهة والعداوة التي استمرت لفترة طويلة، ولكن لحسن الحظ استمرت الثقة بين قادة كوريا الشمالية والولايات المتحدة وليس هناك تغيير في التزامهم بالحوار المستمر"، مضيفا: "إن إجراء محادثات على مستوى العمل وعقد قمة ثالثة بين بيونج يانج وواشنطن ستكون اللحظة الأكثر أهمية في العملية بأكملها نحو نزع السلاح النووي من كوريا وإحلال السلام الدائم".

وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي، أنه بمجرد إقرار السلام الدائم ستساهم كوريا الجنوبية في السلام والاستقرار في كل من شمال شرق وجنوب شرق آسيا كجسر يربط القارات والمحيطات، مشددًا على أن دعم وتعاون المجتمع الدولي لعملية السلام الكورية مطلوبان أكثر من أي وقت آخر.