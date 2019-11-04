اختطاف 9 أشخاص من على متن سفينة نرويجية قبالة سواحل بنين

أعلنت شركة شحن نرويجية اختطاف إحدى سفنها قبالة سواحل جمهورية بنين الواقعة غرب إفريقيا، وقالت الشركة النرويجية ـ في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم، إن القراصنة قاموا أيضا باختطاف 9 أشخاص من أفراد طاقم السفينة، مشيرة إلى أن طاقم السفينة أبلغوا السلطات بالحادث بعد أن رست السفينة في ميناء مدينة كوتونو عاصمة جمهورية بنين.

وتشهد سواحل جمهورية بنين عمليات قراصنة من حين لآخر، ففي 4 يناير الماضي، أعلنت السفارة الروسية في بنين أن قراصنة هاجموا سفينة شحن قبالة سواحلها، وخطفوا 6 من أفراد طاقمها البالغ عددهم 26 شخصا.