أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في البلاد، وذلك في ظل التظاهرات الاحتجاجية التي تطالب بتوفير حياة كريمة للمواطنين العراقيين. وقال الحلبوسي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم ـ إنه بحث مع رئيس وفد مجلس النواب الأمريكي، ورئيس لجنة القوات المسلحة، آدم سميث، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من خلال توسيع التعاون الاقتصادي، وتطوير الاستثمار لتحقيق فرص تشغيلية للعمالة بين الشباب.

وأشار "الحلبوسي" إلى أنه استعرض خلال هذه المباحثات التطورات السياسية في العراق، ومطالب المتظاهرين المشروعة، وحزم الإصلاحات التي أقرها مجلس النواب، والإجراءات المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وقانون الانتخابات، مشددا على ضرورة حماية المتظاهرين وعدم الاعتداء على القوات الأمنية، مع الحفاظ على سلمية التظاهرات، والعمل على إجراء إصلاحات جذرية، لتوفير الحياة الكريمة للشعب العراقي.

وأضاف الحلبوسي: "بحثنا جهود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وملاحقة خلاياه، وتحقيق الاستقرار في المدن المحررة، والمساعدة في عودة النازحين إلى مدنهم". من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الأمريكي استعداد واشنطن لتقديم المزيد من الدعم للعراق سياسيا واقتصاديا وعسكريا، والمحافظة على استقراره ووحدة شعبه وسلامة أراضيه، كما دعا الوفد إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتلبية مطالب المتظاهرين وحمايتهم.