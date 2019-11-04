وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك مشروعات القوانين المقدمة من النواب، بإنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.

وقال النائب هشام الحصري، عقب موافقة اللجنة على مشروع القانون، بأن اليوم بمثابة يوم عيد للفلاح المصري، ويوم انتصار لمسيرة الفلاح وجهده على مدار التاريخ، وما يحققه على أرض مصر، "مهما هنعمل له مش هنوفيه حقه، فهو يعلمنا الوطنية، ولم يتوقف يوما عن العمل المنتج رغم الظروف التي مرت بها البلاد".

وأضاف أن مهنة الفلاح من أشرف المهن، خاصة أنه "يتاجر مع الله"، حيث يضع بذوره ويتوكل على الله في الإنتاج، مختتما كلمته بتوجيه الشكر للقيادة السياسية بالبلاد، الداعمة للفلاح.

ورفض النائب إيهاب غطاطي، مشروع القانون، قائلا، لايجوز ضم الفلاح لنقابة مهنية. وتساءل، هل سيتم معاملته مثل الطبيب والمهندس وغيرهم من المهن النقابية، التي تتطلب أداء اليمين ومحاسبته حال مخالفته لقواعد النقابة، وطالب بتفعيل دور الاتحاد العام لفلاحين مصر، ليضم كافة الفلاحين.