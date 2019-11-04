النادي الإعلامي يسلم صحفي "الوطن" جائزة المركز الأول للتميز الصحفي

سلم النادي الإعلامي، جوائز التميز الصحفي لعام 2019، وقام بتسليم الجوائز كلا "بيرنيلا برامبج"، منسق المباردة الدنماركية المصرية للحوار، ونهى النحاس، مدير النادي الإعلامي، حيث فاز بالمركز الأول الزميل أحمد العميد "جريدة الوطن" عن سلسلة موضوعات ("الوطن" على جبهات الحرب في سوريا).

بينما فازت بالمركز الثاني: غادة محمد الشريف "جريدة المصري اليوم" عن تحقيق "نساء على قوائم انتظار الإجهاض"، وفازت بالمركز الثالث مها صلاح الدين "موقع مصراوي" عن التحقيق الرقمي "طلب رسمي.. كيف تُسلم مواقع التواصل الاجتماعي بياناتك لحكومات العالم؟"

كما سلم النادي الإعلامي جائزة حمدي قنديل للصحافة لعام 2019 والتي فازت بها لجنة الحريات في نقابة الصحفيين وتسلمها عمرو بدر مقرر اللجنة.

وتمنح جائزة حمدي قنديل إلى شخصية أو فريق عمل أو مؤسسة صحفية وإعلامية صنعت تأثيرا وإنجازا في المجال الإعلامي المصري خلال العام الماضي.

وتعد "جائزة حمدي قنديل" أحدث مبادرات النادي الإعلامي الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل حمدي قنديل، وتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير جهودهم وزيادة المبادرات الفردية الداعمة للأداء الإعلامي المؤثر.

وكان النادي الإعلامي دعا الجهات ذات الصلة (النقابات، الجامعات، المؤسسات الإعلامية، منظمات المجتمع المدني) الراغبة في ترشيح شخصيات إعلامية للفوز بها، إلى إبلاغ النادي بأسماء المرشحين، في موعد أقصاه 25 سبتمبر الماضي، عبر البريد الإلكتروني award@dedi.org.eg، في رسالة تحت عنوان "ترشيح جائزة حمدي قنديل".

يذكر أن النادي الإعلامي يتبع المبادرة الدنماركية المصرية للحوار، ويهدف إلى تنمية المجال الإعلامي المصري، ودرب المئات من الصحفيين ومديري التحرير والمحتوى في معظم المؤسسات الإعلامية المصرية باختلاف أنواعها سواء مطبوعة أو مرئية أو رقمية.