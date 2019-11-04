انهارت بلكونة بالعقار رقم 19بشارع مسجد سيدي بشر، شرق الإسكندرية، دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول، اليوم، بلاغا يفيد بسقوط بلكونة كاملة بالطابق الأول علوي بالعقار رقم 19 بشارع مسجد سيدي بشر بحري، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من التعرض للمخاطر.

ووجه حمدي عبدالعليم، رئيس حي المنتزه أول، تعليماته على الفور بإرسال سيارات، لإزالة كافة المعوقات وتوابع الانهيار والتعامل الفوري مع البلاغ.

وقال "عبدالعليم"، لـ"الوطن"، إنه توجه إلى محل البلاغ رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع ويرافقه كلا من النقيب ممدوح حلاوة رئيس وحدة مرافق المنتزه أول، ووكيل إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة لمعاينة الحادث.

وأوضح أنه جرى وضع حواجز خشبية حول العقار، حفاظا على أرواح الموطنين لحين عرضه على لجنة المنشأت الآيلة للسقوط؛ بالإضافة إلى استدعاء مقاول الهدم لإزالة الأجزاء المتعلقة.