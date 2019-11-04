قال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إنه جرى الدفع بـ 16 سيارة إطفاء لإخماد حريق مصنع موتوسيكلات قليوب، مشيرا إلى أنه توجه لموقع الحريق عقب علمه به، وأشرف بنفسه على إخماد الحريق يرافقه اللواء طارق عجيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية واللواء أركان حرب أيمن حسين، المستشار العسكري للمحافظة، وحامد طلبة، رئيس مجلس مدينة قليوب، وعدد كبير من قادة الأمن والدفاع المدني والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن الوضع تحت دون خسائر في الأرواح أو إصابات حتى الآن، جارى تكثيف الجهود الأمنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

كان اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء أحمد العشماوي، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل بشركة دراجات بخارية "أبو حوا" بقرية كفر أبو جمعة مركز قليوب.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الموقف، وتبين أن الحريق نشب في مخازن الكاوتش الخاصة بمصانع "أبو حوا" لتصنيع الموتوسيكلات، وامتد لمنع التصنيع وقطع الغيار على مساحة 3000 متر دون خسائر في الأرواح حيث يجرى محاصرة النيران، ومنع امتدادها للمناطق المجاورة حيث يتسبب في شدتها احتراق الكواتش، والذي كان بكميات كبيرة بالمصنع.