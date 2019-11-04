قررت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامي العام لنيابات المنوفية، إحالة "ر. ع"، 65 عاما، ميكانيكي، إلى محكمة الجنايات، لاغتصابه طفلة، وحملت منه سفاحا بالمنوفية.

تعود أحداث الواقعة، إلى تلقي اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية، يفيد باتهام ولي أمر طالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الصم والبكم، قاصرا تبلغ من العمر 12 عاما، مقيمة بالحي القبلي بمدينة شبين الكوم، لميكانيكي يدعى "ر. ع"، 65 عامًا، بهتك عرض واغتصاب الطفلة ما تسبب في حملها.

على الفور، تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم من المتهم ويدعى "م. ر"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبتوجيه الكشف الطبي على الطفلة تبين أنها حامل، وبسؤالها اعترفت بما ارتكبه الميكانيكي بحقها بعدما استدرجها للورشة الخاصة به مهددها بالقتل.