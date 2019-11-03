ألقت المباحث الجنائية بمحافظة المنوفية، بقيادة اللواء محمد عمارة مدير المباحث، وتحت إشراف اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، القبض على ربة منزل وعشيقها لقتلهما الزوج بقرية الغنامية بمدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية.

تعود أحداث الواقعة، إلى قيام ربة المنزل بمعاونة عشيقها بإعداد كمين لقتل زوجها، حيث قاما بضربه وقتله بعد مشاجرة بينهم، وقاما بإلقائه في البحر من أعلى كوبري بنها، حيث نقلا الجثة في سيارة كان يستقلها القاتل.

عقب القبض علي المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة، وقامت مباحث المنوفية بتكثيف الإجراءات والبحث للوصول لجثة المجني عليه في الترع والبحار المحيطة، حتى تم العثور على الجثمان في بحر زفتى بمحافظة الغربية، وجار العرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والقبض على الجناة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت من جانبها بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.