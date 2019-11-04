استنكر الإعلامي نشأت الديهي، واقعة سكب زيت على مقاعد الاستراحة بمستشفى قصر العيني، لعدم جلوس المواطنين، حيث وصف من قام بهذا العمل بأنه مريض نفسيا.

وقال "الديهي"، خلال تقديمة برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN": "هل هذا الشخص بعقله وعنده قلب؟ قد نلتمس له عذرا حال فعل ذلك بحديقة عامة لمنع جلوس الشباب عليها لكونه شاهد واقعة مخلة بين الشباب، وإن كان عذرا غير مقبول، لكنه يفعل هذا بمكان فيه صوت الألم والوجع ورائحة الموت، إيه السادية دي".

وتابع أن رئيس جامعة القاهرة أحال الموظف الذي فعل ذلك إلى التحقيق، معقبًا: "على رئيس الجامعة إحالته للنيابة العامة، وإحالته للصحة النفسية، لو الأمر بيدي هجيب الرجل وأقعده على الزيت عشان يشيله بنفسه، ليكون عبرة للآخرين".