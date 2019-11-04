أصيب 4 عمال بحالات اختناق بالحريق الذي اندلع اليوم بمصنع "أبو حوا" للدراجات البخارية على الطريق الزراعي، خلال مساعدتهم قبل قليل في إطفاء الحريق الضخم بالتعاون مع رجال الحماية المدنية.

وقال حامد طلبة، رئيس مجلس مدينة قليوب، إن الحريق اندلع اليوم في الخامسة مساء بمخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة 200 مترا، ثم امتد الحريق إلى مساحه 4200 متر، وذلك نظرا للمواد القابلة للاشتعال، حيث وصل الحريق إلى الثلاث طوابق ولا يوجد خسائر في الأرواح ولا إصابات، ومازالت جهود الحريق مستمرة حيث يتم التعامل بأسلوب حذر منعا لأي إصابات ومنع انتقاله للمنطقة الصناعية المجاورة.

من جانبه وجه الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بتوفير 30 سيارة إطفاء من القليوبية والاستعانة بالقاهرة والجيزة، كما تم الاستعانة بالقوات المسلحة وشركات البترول، حيث تم الدفع بأربع عربات للإطفاء الرغوي لمحاولة السيطرة على الحريق.

كان اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء أحمد العشماوي، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل بشركة دراجات بخارية "أبو حوا" بقرية كفر أبو جمعة مركز قليوب.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الموقف، وتبين أن الحريق نشب في مخازن الكاوتش الخاصة بمصانع "أبو حوا" لتصنيع الموتوسيكلات، وامتد لمنع التصنيع وقطع الغيار دون خسائر في الأرواح حيث يجرى محاصرة النيران، ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، حيث يتسبب في شدتها احتراق الكاوتش والذي كان بكميات كبيرة بالمصنع.