عرض برنامج "اليوم" تقريرا له حول تواصل فعاليات "منتدى إعلام مصر" والذي يعقد تحت عنوان "الصحافة الجديدة".

وقال حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، خلال التقرير الذي عرضه البرنامج الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "DMC"، إن الجلسة الخاصة بظواهر التعصب كانت مهمة، وذلك لزيادة ذلك الأمر في كافة المجالات الحياتية ما استلزم عقد جلسة مخصصه لمناقشتها.

فيما قال محمد أبوالعلا، لاعب نادي الزمالك السابق، إنه يجب توعيه الجماهير بأهمية الرياضة وعدم التعصب من أجلها لكونها أمرا ترفيهيا: "ساعات الإعلام بيتحدث عن الأمور الشاذة لأنه بيسخن الوضع، ونبدأ بعدها نرد على بعض".