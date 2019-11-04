قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن "بوابة العمرة الإلكترونية" حدث تاريخي للعام الجاري ونقله تكنولوجية من شأنها ضبط المنظومة ككل: "البوابة هتفيد الشركات والمواطن".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على فضائية "DMC"، أن البوابة ستتيح للمعتمر الدخول برقمه القومي ومتابعه كافة التجهيزات الخاصة به من برنامج خاص أو ما تم الاتفاق عليه مع شركات السياحة؛ وفي حال وجد اختلاف فيما اتفق عليه مع الشركة يقوم بتسجيل الاختلاف وتتابعه وزارة السياحة بشكل رسمي، موضحا أن كافة الشركات المسجلة رسميا تتواجد على بوابة العمرة الجديدة وبمجرد دخول المواطن على البوابة سيعلم ما إذا كانت تلك الشركة مسجلة من عدمه.

وأكد أن البوابة ستحصر العمل على الشركات والأفراد في آن واحد؛ وتساعد على التحكم في تلك المنظومة بأرقام معتمدة ومعلومة لدى الدولة ووزارة السياحة والجهات المعنية كافة، مشيرا إلى أن البرنامج الخاص بكل معتمر سيتواجد عبر تلك البوابة؛ وفي حين خالفت إحدى الشركات البرنامج المتفق عليه أثناء الرحلة يقوم المعتمر بتقديم شكوى في تلك الشركة عن طريق البوابة وهو ما ستتابعه الوزاراة رأسا.