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بعد واقعة "بالوتيلي".. مشاهد عنصرية في الملاعب الإيطالية

بعد واقعة "بالوتيلي".. مشاهد عنصرية في الملاعب الإيطالية

انهيار بمصنع قليوب بسبب الحريق.. وحملة للتفتيش على مصانع القليوبية

انهيار بمصنع قليوب بسبب الحريق.. وحملة للتفتيش على مصانع القليوبية

في تقريره السنوي.. البنك الدولي يشيد بجهود التنمية في مصر

في تقريره السنوي.. البنك الدولي يشيد بجهود التنمية في مصر

علماء نفس واجتماع: الرعاية المشتركة أفضل للطفل.. وغياب الاستضافة يضره

علماء نفس واجتماع: الرعاية المشتركة أفضل للطفل.. وغياب الاستضافة يضره

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إحالة العاملين بـ5 مراكز شبابية بالقليوبية للتحقيق

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"البلاك فرايداي" يشعل المنافسة بين الشركات.. وتخفيضات تصل إلى 80%

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. احتمال سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء

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نعي جدة راجح ونفي الشائعات.. والد شهيد الشهامة "مبادئ لا تتجزأ"

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