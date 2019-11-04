تنظم هيئة معارض دوسلدورف النسخة الأفريقية والشرق أوسطية الأولى من أهم معارضها على مستوى العالم تحت اسم «باك بروسيس» للتصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف بمركز مصر للمعارض الدولية فى الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر القادم.

وقال بيان صدر اليوم إن المعرض سيتم تنظيمه بالشراكة مع معرض «فود أفريكا»، الذى تنظمه «كونسبت» بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية.

"قابيل": الاختيار يبرز وضع مصر على الخريطة الدولية

وقالت داليا قابيل، نائب المدير العام لـ«كونسبت»، إن اختيار هيئة معارض «دوسلدورف» مصر لإقامة أول معرض لها بالشرق الأوسط وأفريقيا يُبرز وضع مصر على الخريطة الدولية للمعارض والتطور الذى تشهده هذه الصناعة من بنية تحتية واستعدادات لاستضافة معارض دولية بهذا الحجم.

وأضافت أن قرار الهيئة الألمانية يعكس مدى اهتمام الشركات الألمانية العاملة فى قطاع الآلات والمعدات الخاصة بالتصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف بالوجود فى السوق المصرية والبحث عن فرص استثمارية مع نظرائهم من المستثمرين المحليين والأجانب من العرب والأفارقة والأوروبيين الذين سيشاركون بالحضور، خاصة من خلال بعثة المشترين الدوليين التى سيتم تنظيمها خلال أيام المعرض.

وأوضحت «قابيل» أن الألمان ينظرون إلى مصر على أنها البوابة الرئيسية للدخول إلى أسواق أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، باعتبار مصر دولة محورية فى المنطقة، لافتة إلى أن معرض «باك بروسيسس» سيشارك فيه أكثر من 150 عارضاً محلياً ودولياً وبجناح رسمى يضم أكثر من 20 شركة ألمانية تعمل فى مجال التصنيع الغذائى ومعدات التعبئة والتغليف.

وأشارت «قابيل» إلى أن هيئة معارض «دوسلدورف» قامت بتوجيه الدعوة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لافتتاح المعرض الذى من المنتظر أن يشارك فى افتتاحه السفير الألمانى فى القاهرة وعدد كبير من الوزراء والسفراء العرب والأفارقة، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين.