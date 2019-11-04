قال المفكر مراد وهبة، إن الحق في الحياة مُقدم على الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث إنه في إطار محاربة الإرهاب تكون هناك أولويات في قوانين حقوق الإنسان، ولا تكن كافة حقوق الإنسان متساوية، مضيفًا: "في إطار الإرهاب والقتل يبقى الحق في الحياة مقدما على حرية التعبير، إنت مهدد في حقك في الحياة، ماذا يفيد الدعوة إلى حرية الرأي".

وهبة: السيسي واجه الإخوان بـ"الإبداع"

وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج "نطق فكرا"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي واجه جماعة الإخوان الإرهابية بـ "الإبداع"، كما أنه شعر بسعادة بالغة عندما رفع الرئيس السيسي شعار "ابدع وفكر" كشعار لمؤتمرات الشباب.

وأوضح الفيلسوف، أنه لا بد من مشاركة جميع مؤسسات الدولة في نظام التعليم الجديد حتى يتم تغيير الذهنية لدى الطلاب وليس مجرد تغيير المهارات فقط، موضحًا أنه حتى إن تّعلم الطلاب في المدارس حرية الإبداع سيواجهون الأسرة في نهاية اليوم الدراسي، والأسر بطبيعتها تقف ضد الإبداع، لذلك يجب إدخال الأسر في المنظومة الجديدة وتدريبهم على تقبل الإبداع بل وتنميته لدى أبنائهم.

وتابع: "مفيش فرق بين التعليم دلوقتي والتعليم بتاع زمان، أنا كنت متفوقا في المرحلة الابتدائية، المرحلة الثانوية كنت طالب فاشل، بسخر من نظام التعليم لأنه كان يعتمد على التذكر، التعليم النهاردة أصبح مكلف للأسر لأنه دروس خصوصية وسناتر وحاجات من دي".

وعن مدى تقبل الطلاب فكرة الاعتماد على الإبداع في التعليم، أكد الفيلسوف أنه تعرض لموقف غريب من نوعه أثناء تدريسه في الجامعة، حيث تحدث معه رئيس الجامعة التي كان يعمل بها وذلك عام 1997 وطلب منه أن يتوقف عن التدريس وأن لا يُدرس شيء آخر للطلاب، حيث وردت إليه عدة شكاوي من الطلاب مضمونها "مش بيناموا عشان الفكر بتاعي غريب وده بيهدد الأمن القومي".

وواصل: "الطلاب كانوا شايفين إن الفكر بتاعي مزعج، قولت لرئيس الجامعة وهو كان صديق عزيز أنا هتوقف عن التدريس بس هاخد فرصة واحدة فقط، الطلاب كانوا بينصرفوا عني لما آجي اتكلم، جمعت الطلاب وقولت لهم هعمل امتحان بأسلوب جديد، هتخشوا الامتحانات بالكتاب والمراجع والإلكترونيات، وهديكم سؤال واحد تجاوبوه، وأخذت قرارا بموافقة مجلس الكلية حول هذا الأمر، وطلبت كمان ميكنش فيه مراقبين".

وأشار إلى أن التليفزيون جاء لتصوير هذا النوع الجديد من الامتحانات، كما أن الطلاب التزموا الصمت التام على مدى الـ 3 ساعات الخاصة بالامتحان، ولم يحدث هناك رسوب على الإطلاق، فالجميع نجح في هذا الامتحان ولكن بدرجات مختلفة، كما أن الإجابات كانت مختلفة تماما بين الطلاب، مضيفًا: "أنا استمتعت بهذا الأسلوب، وبعد كدة توقفت عن التدريس".

وتابع: "عاوز تجارب من هذا النوع تحدث، لأنها مش بتغير ذهن الطلاب فقط، دي بتغير نظام البلد وتخليها مبدعة ويبقى عندنا علماء وفلاسفة وندخل في الحضارة"، موضحًا أن وزير التربية والتعليم الحالي يُشجع على الإبداع، وهناك من ينتقده بشدة وهو أمر طبيعي، حيث إنه مع التجارب الجديدة يكون فيه اعتراضات شديدة.