توصلت مباحث مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية إلى هوية طفل عثر أهالي قرية "الخليج" على جثته في "بحر طناح" دائرة المركز، وتبين غيابه عن أسرته منذ يومين.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة تفيد عثور أهالي قرية "الخليج" دائرة مركز المنصورة على جثة طفل في حالة انتفاخ بالمياه وبكامل ملابسه.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، والتي كلفت بسرعة التوصل إلى ذويه.

وتوصلت تحريات المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة، أن الطفل مبلغ بغيابه منذ يومين ويدعى "يوسف. ع. إ"، 8 سنوات، مقيم بمدينة المنصورة، وكان يعاني من مرض التوحد.

وأكدت التحريات أن الطفل غرق في مياه الترعة، وسحبه التيار إلى مكان العثور على الجثة، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.