جريمة قتل بشعة في أوسيم بالجيزة، أقدم عليها رجل مسن حين عذّب ابنه حتى الموت بسبب تعاطي الأخير للمخدرات.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، التى جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم أمسك نجله وتعدى عليه بالضرب بالعصي والركل بالأقدام لمدة 3 ساعات، بسبب سوء سلوك المجني عليه، لتعاطية المخدرات.

وتمكنت قوة من المباحث، تحت قيادة العقيد أحمد الوليلى مفتش مباحث شمال الجيزة، من إلقاء القبض على المتهم. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق. وذكرت التحريات أن بداية الواقعة، بتلقى العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم، إشارة من مستشفى أوسيم المركزي، بوصول جثة "ح.ع"، 22 سنة، مقيم قرية برطس، بها سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وآثار خنق بالرقبة.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، تحت قيادة المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، وبالفحص والتحري توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجنى عليه، وأنه قتله بعد أن تعدى عليه بالضرب 3 ساعات بسبب إدمانة المخدرات. تم التحفظ على المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.