زارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم، مدينة رأس البر، لمتابعة الأعمال الإنشائية بالسوق الحضاري، والذي تقوم بتنفيذه وزارة الإنتاج الحربي، وفقاً للبروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة قدرها 27 مليون جنيه.

وذكرت المحافظ أن هذا المشروع جرى تصميمه طبقاً للطراز المعماري للمدينة ليتلائم مع مكانتها الحضارية والسياحية، وبهدف القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والعشوائية التي ظهرت بشارع النيل قبل تطويره، مضيفة أن السوق تم إنشاؤه على مساحة 3250 متر مربع، ويضم 5 باكيات بإجمالي 192 وحدة شاملة دورات المياه والإدارة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الإنتهاء من كافة الأعمال قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة على تنسيق الموقع العام والإنارة الخاصة بالسوق.

وواصلت المحافظ جولتها بتفقد عددا من الشوارع بالمدينة، حيث وجهت بفتح كافة الشوارع والممرات لتحقيق السيولة المرورية، مشددة على تنفيذ الإزالة الفورية لكافة حالات التعدي الموجودة على جسور النيل.

وفي ختام الجولة، أكدت المحافظ على استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة رأس البر الشرقي، تحديدا بمنطقة الشيخ ضرغام الجديدة حتى يتناسب مع المكانة الحضارية للمدينة باعتباره المدخل الرئيسي لها.

رافقها خلال الزيارة اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد، ونائبي الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، ومحمد عجم، مدير إدارة المتابعة بالديوان العام.