وجه اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بإيقاف إنشاء محطة المناولة بالفسطاط ودراسة اختيار موقع جديد لها وذلك على إثر المناقشات التى تمت مع المواطنين المتواجدين بالموقع الذي تم اختياره.

وأشار نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية في تصريحات صحفية، إلى أنه توجه لمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة إثر تجمع بعض المواطنيين للتعبير عن رفضهم لإنشاء محطة المناولة الجديدة في الموقع المحدد لها في حضور أعضاء مجلس النواب وتم الاستجابة لمطالبهم ودراسة اختيار موقع جديد.

وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إلى أنه تم الاستجابة لطلب المواطنين، مؤكدا أن مصلحة المواطن لها الأولوية وأي مقترح من شأنه تحقيق الصالح العام لابد وأن يأخذ كل الاهتمام ويوضع موضع التنفيذ الفعلي.